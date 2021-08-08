22-летний "динамовец" перенес хирургическое вмешательство, сообщает официальный сайт клуба.

Заря – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Попов получил травму в первом тайме матча 2-го тура УПЛ против Вереса. Детальное обследование выявило у защитника повреждение передней крестообразной связки колена. Медики решили прооперировать Попова. Ориентировочный срок реабилитации – 6 месяцев. Итак, центрбек пропустит не только первый круг чемпионата, но и поединки группового этапа Лиги чемпионов и матчи сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022.

К слову, недавно Денис Попов сделал предложение любимой на одной из крыш столицы. Из-за различных проблем со здоровьем в сезоне 2020/21 он суммарно пропустил почти три месяца.

Динамо победило Зарю в матче с двумя нереализованными пенальти – киевляне сравнялись с Шахтером по очкам в УПЛ