ЧМ-2019 U-20: Попов прокомментировал свой победный гол за сборную Украины в ворота США

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов поделился впечатлениями от первого поединка на чемпионате мира-2019 против США (2:1).

"Эмоции только положительные. Конечно, я очень хотел забить, чтобы как-то поднять командный дух, чтобы победить.

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Гол посвящаю своей девушке, которая приехала поддержать меня, а также всей своей семье.

Соперник хороший, хорошо контролирует мяч, тактически обучен. На этом чемпионате мира все соперники сильные, здесь собрались только лучшие", – сказал Попов после поединка.

Именно Денис стал автором победного гола в ворота сборной США, которая принесла подопечным Александра Петракова 3 очка.

Напомним, на ЧМ-2019 "желто-синие" находятся в одной группе со сверстниками из Катара, Нигерии и США.

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