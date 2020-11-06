Защитник Динамо Денис Попов не видит конкретики в информации о желании Милана и Наполи выкупить его у Динамо.

"Об этом только пишут, а конкретики нет. Хотя, конечно, хотелось бы попробовать свои силы. Посмотрим, как будет складываться жизнь", – сказал Попов в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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Напомним, информация о желании итальянских грандов приобрести Попова начала появляться еще прошлой весной. С тех пор эти слухи так и приблизились к конкретным предложениям.

К слову, 21-летний защитник уже сыграл за киевский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых стал автором трех голов.

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