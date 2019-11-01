Попов признался, против которого звездного нападающего мечтает сыграть – неожиданный выбор

Защитник киевского Динамо Денис Попов ответил на вопросы во время встречи с болельщиками.

"Никто не заставляет, конечно. Я умею играть в шахматы, в детстве с отцом играл постоянно. Но сейчас мы с Цитаишвили в нарды играем – тоже очень хорошая игра. Нам больше такая игра сейчас нравится.

Ибрагимович получил предложение из Австралии

За какую книгу я бы не брался, не могу ее дочитать до конца. Где-то на середине или даже сначала ее бросаю. Не хватает мне выдержки. Нападающих иногда читаю, а не книги. К сожалению, много времени проводим в соцсетях. И это очень плохо, мы понимаем. Но сейчас такое время, что без этого никак. Но нужно себя контролировать. С одной стороны, это и полезно, но с другой – это плохо.

Против которого нападающего мечтаю сыграть? Мне нравится Ибрагимович. Он – человек со стержнем. Мне бы хотелось с ним побороться. Но он уже заканчивает карьеру", – сказал Попов.

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