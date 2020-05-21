Попов признался о лишнем весе на карантине, но талант Динамо оказался профессионалом

Защитник Динамо Денис Попов разрешил себе немного нарушить режим на карантине.

"Честно скажу, когда только начался карантин, я неделю вообще ничего не делал, поэтому несколько килограммов прилипло.

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А когда начал серьезно работать, то минус два и нормально. Чувствую себя хорошо, легко", – цитирует Попова Tribuna.

Напомним, клубы УПЛ уже с 30 мая возвращаются к матчам внутреннего чемпионата. После 23-х туров Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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