Попов признался, кого считает самым талантливым игроком Динамо из своего поколения

Защитник киевского Динамо Денис Попов определил самого перспективного игрока киевского клуба среди своих сверстников.

"Мне нравится Бодя Леднев. Он реально сильный футболист. У него в дубле был небольшой спад, но потом он начал безумно прибавлять... Мне кажется, он реально будет хорошим футболистом. У него просто сумасшедший потенциал.

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Помог бы он сейчас Динамо? У нас Витя Цыганков есть, поэтому позиция закрыта. Без шансов. Это только если перестроят тактику как-то, хотя Бодя и в центре может сыграть. Мне нравится его игра – Леднев реально прогрессирует", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Леднев – воспитанник киевского футбола. Дебютировал за основную команду Динамо в кубковом матче против Александрии в октябре 2017 года. Сейчас Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В текущем сезоне провел в УПЛ 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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