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Попов признался, кого считает самым талантливым игроком Динамо из своего поколения

22:04 78 Читати українською
Попов признался, кого считает самым талантливым игроком Динамо из своего поколения
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Защитник киевского Динамо Денис Попов определил самого перспективного игрока киевского клуба среди своих сверстников.

"Мне нравится Бодя Леднев. Он реально сильный футболист. У него в дубле был небольшой спад, но потом он начал безумно прибавлять... Мне кажется, он реально будет хорошим футболистом. У него просто сумасшедший потенциал.

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Помог бы он сейчас Динамо? У нас Витя Цыганков есть, поэтому позиция закрыта. Без шансов. Это только если перестроят тактику как-то, хотя Бодя и в центре может сыграть. Мне нравится его игра – Леднев реально прогрессирует", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Леднев – воспитанник киевского футбола. Дебютировал за основную команду Динамо в кубковом матче против Александрии в октябре 2017 года. Сейчас Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В текущем сезоне провел в УПЛ 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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