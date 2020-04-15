Попов признался, кого из защитников считает своим кумиром

Защитник "бело-синих" Денис Попов поразмыслил, сможет ли когда-то дорасти до уровня Серхио Рамоса.

"Беру пример с Серхио Рамоса, да. Но там условия совсем другие. Я говорю про Реал Мадрид. Не знаю как объяснить. Это должно еще от человека исходить. Считаю, что в жизни все возможно, но он очень великий игрок. И трудно будет добиться таких успехов, как он. Но хоть чего-то добиться можно попробовать.

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Моя мечта? Сначала – выиграть с Динамо какой-то кубок. Европейский, имею в виду. И в Украине тоже. Вообще, я молодой игрок, и мне хочется всего и сразу – и чемпионат, и Кубок. А там, может, попрет, и в Европе что-то выиграем", – сказал Попов в прямом эфире на странице Динамо в социальной сети Instagram.

Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019 года в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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