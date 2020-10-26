"Перед матчем лично с Луческу не общался, но на тренировках он постоянно подсказывает, объясняет. У него есть свое видение футбола и свои принципы организации игры, особенно в обороне.

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Поэтому с ним интересно работать, он много нового рассказывает, показывает, как лучше и как легче действовать, чтобы мы были всегда свежими. Ставка идет на тактику, чтобы мы больше играли не за счет физики, а головой. Чтоб думали на поле", – поделился Попов в комментарии Профутбол.

К слову, Попов провел 4 матча в текущем сезоне в составе Динамо, а в матче 7-го тура УПЛ голом принес победу киевлянам над Александрией.

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