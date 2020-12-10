Защитник Динамо Денис Попов своим выступлением против Ференцвароша заслужил место в команде лучших в 6-м туре Лиги чемпионов.

Украинец отметился победным голом в ворота команды Реброва, а также помог удержать свои "на замке". Денис в общем набрал 14 очков, что позволило ему оказаться в символической сборной.

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Вместе с Поповым, в оборону из лучших игроков попали Анхелиньо (РБ Лейпциг), Натан Аке (Манчестер Сити), Марио Эрмосо (Атлетико) и Никлас Зюле (Бавария). Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон (Ювентус), в полузащиту выбрали Янника Феррейру Карраско (Атлетико) и Рууда Вормера (Брюгге).

Троицу нападения составили звездный дуэт ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также Криштиану Роналду из Ювентуса.

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