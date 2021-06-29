Защитник Динамо Денис Попов пропустит первый сбор команды из-за операции по удалению миндалин, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Попов требует хирургического вмешательства", – Цыганык назвал причины возврата защитника сборной Украины в Киев

22-летний защитник успешно перенес хирургическое вмешательство и присоединится к главной команде уже на втором сборе вместе с другими игроками сборной Украины, выступающими на Евро-2020.

Напомним, из-за проблем с икроножной мышцей Попов не попал в заявку на матчи "сине-желтых" против Северной Македонии и Австрии и был вынужден покинуть расположение национальной команды и вернуться в Киев.

К слову, первый сбор Динамо будет проходить с 28 июня по 7 июля – киевляне проведут на нем 4 спарринга. После нескольких выходных в Киеве "бело-синие" вернутся в Швейцарию на второй этап подготовки (с 10 по 20 июля).

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію