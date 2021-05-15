"Обычно после таких триумфов у меня опустошение. Не сразу понимаешь, что выиграл в этом сезоне все внутренние турниры. Какое-то безумие.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

В этом году – мы лучшие, но как говорит Мистер: "Труднее удержаться на вершине, чем добраться до нее". В следующем году нужно выступить так же, подтвердить свой класс. Это будет нелегко, но мы постараемся.

Для меня финал Кубка – самый тяжелый в сезоне. Думаю, как и для других ребят. 120 минут игрового времени и последний матч сезона. Нагрузка была серьезная. Теперь нужно отдохнуть и снова браться за работу.

Мистер нас особо не настраивал. Обычный день перед игрой. Мы все профессионалы и сами понимали, что победу нужно вырывать любой ценой", – сказал Попов в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в текущем сезоне Динамо досрочно выиграло чемпионат страны, а также стало победителем Кубка Украины. Перед началом сезона подопечные Мирчи Луческу праздновали успех в Суперкубке страны.

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