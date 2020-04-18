toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Попов ответил на сравнение с Лужным

06:00 81 Читати українською
Попов ответил на сравнение с Лужным
Денис Попов / ФК Динамо

Защитник Динамо Денис Попов считает, что его рано сравнивать с легендарным капитаном киевлян.

"Не слышал, чтобы меня называли "вторым Лужным". У меня еще нет таких полномочий, которые были у Романовича. Я не сыграл столько матчей, я молодой еще, где-то неопытный. У нашей команды есть лидеры, они ведут за собой. Подсказывает на поле каждый, но чтобы так надавить...

Попов прокомментировал информацию об интересе Наполи

А на кого мне давить? Я там один из самых молодых. Конечно, иногда хочется на эмоциях "напихать", клинит так, что Боже мой... Но это лишь эмоции. Я буду постепенно набираться лидерских качеств и становиться лучше.

Защитник должен быть агрессивным и эмоциональным, но не мешать команде своими эмоциями. Нужно думать, чтобы не подвести. Не получить карточку, не быть удаленным", – цитирует Попова Fraza.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99

blog_ava
"Такого начала я не помню за всю жизнь": Вернидуб недоволен стартом своей карьеры в Беларуси
00:20
136
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олег Лужный Денис Попов Денис Попов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
18
мин
Уотфорд
17:00
Норвич
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук