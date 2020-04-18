Попов ответил на сравнение с Лужным

Защитник Динамо Денис Попов считает, что его рано сравнивать с легендарным капитаном киевлян.

"Не слышал, чтобы меня называли "вторым Лужным". У меня еще нет таких полномочий, которые были у Романовича. Я не сыграл столько матчей, я молодой еще, где-то неопытный. У нашей команды есть лидеры, они ведут за собой. Подсказывает на поле каждый, но чтобы так надавить...

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А на кого мне давить? Я там один из самых молодых. Конечно, иногда хочется на эмоциях "напихать", клинит так, что Боже мой... Но это лишь эмоции. Я буду постепенно набираться лидерских качеств и становиться лучше.

Защитник должен быть агрессивным и эмоциональным, но не мешать команде своими эмоциями. Нужно думать, чтобы не подвести. Не получить карточку, не быть удаленным", – цитирует Попова Fraza.

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