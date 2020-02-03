Попов оценил свое состояние после восстановления от травмы

Защитник Динамо Денис Попов поделился мыслями относительно своих физических кондиций.

"Лично я на первом сборе поздно втянулся в тренировочный процесс из-за повреждения. Слава Богу, что принял участие в некоторых играх, поднял свою выносливость и более-менее привел себя в тонус. Сейчас мне уже немного легче. Были хорошие соперники, которые давали нам бой. Мне кажется, были хорошие спарринги. Хочется принять участие в матчах второго сбора. Играть хочется всегда.

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Мне кажется, сейчас все игроки не могут выйти на одинаковый уровень подготовки, у каждого этот показатель индивидуален. Лично по себе я уже чувствую, что нагрузки переносятся не так трудно, как это было в первые дни на первом сборе. Более-менее втянулся и стараюсь работать на максимуме, чтобы заложить фундамент на игры в чемпионате и Кубке", – цитирует Попова сайт Динамо.

Напомним, молодой центрбек киевлян сыграл по тайму в спаррингах против Кайрата (2:0) и Вардара (4:0).

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