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Попов объяснил, почему отметил гол в ворота Львова поцелуем Вербича

09:38 115 Читати українською
Попов объяснил, почему отметил гол в ворота Львова поцелуем Вербича
Денис Попов / фото: Динамо

Защитник Динамо Денис Попов в программе "Профутбол" рассказал об отношениях между футболистами киевского клуба.

11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов
 
11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов

Попов отличился в компенсированное арбитром время, сделав счет 4:0. Денис фактически снял мяч с ноги Вербича – словенец уже сам был готов замыкать. Празднуя взятие ворот, защитник поцеловал вингера в нос.

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"Это я ему так по-братски. Сказал, что буду ему должен. Мы все как одна семья, это нормально", – сказал Попов.

Добавим, что Денис отличился голом во втором подряд матче за Динамо. В активе Вербича 4 забитых мяча в УПЛ в нынешнем сезоне.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Львов Видеоновости Беньямин Вербич Беньямин Вербич Денис Попов Денис Попов
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