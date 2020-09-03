Похоже, у защитника киевлян Дениса Попова и Дарьи Билодид – все серьезно.

Защитник Динамо Денис Попов продолжает упорно тренироваться, чтобы вернуться общую группу после травмы и помогает ему в этом известная дзюдоистка Дарья Билодид.

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Недавно молодые спортсмены взорвали сеть, появившись вместе на показе автобиографического фильма Дарьи. Попов решил подлить масла в огонь слухов вокруг новоиспеченной пары и опубликовал в Instagram фото минеральной воды, которую рекламирует Билодид.

"Восстановление после тренировки", – подписал фото игрок Динамо, не забыв добавить "сердце".

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