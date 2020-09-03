Попов "не расстается" с Билодид даже на тренировках – порция романтики от защитника Динамо
Похоже, у защитника киевлян Дениса Попова и Дарьи Билодид – все серьезно.
Защитник Динамо Денис Попов продолжает упорно тренироваться, чтобы вернуться общую группу после травмы и помогает ему в этом известная дзюдоистка Дарья Билодид.
Попов провел вечер в компании самой красивой спортсменки Украины – провокационные фото
Недавно молодые спортсмены взорвали сеть, появившись вместе на показе автобиографического фильма Дарьи. Попов решил подлить масла в огонь слухов вокруг новоиспеченной пары и опубликовал в Instagram фото минеральной воды, которую рекламирует Билодид.
"Восстановление после тренировки", – подписал фото игрок Динамо, не забыв добавить "сердце".
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