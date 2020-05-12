Попов не исключает отмены матча Кубка Украины – у Миная зафиксировали положительный тест на коронавирус

Защитник Динамо Денис Попов считает, что надо тщательно взвесить возможность проведения полуфинала Кубка Украины против Миная.

"Подтвержденный случай коронавируса у игрока Миная? В команде это не обсуждали, но я читал такую ​​новость в прессе. Конечно, это большая проблема – как для самого игрока, так и для клуба. Им нужно изолироваться, чтобы уберечь себя.

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Считаю, что радоваться такому нельзя, поэтому могу пожелать футболисту Миная только скорейшего выздоровления.

Страха нет, хотя подсознательно все равно думаешь об этом. Думаю, что если в Минае все настолько серьезно, то кубкового матча, возможно, и не будет, ведь риск очень велик", – сказал Попов для официального сайта киевлян.

Напомним, по предварительному расписанию возобновления Кубка Украины, полуфинал между Динамо и Минаем был запланирован на 10 июня.

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