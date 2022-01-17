"Безусловно, это Витя Цыганков. Коля Шапаренко. Но ему еще нужно здесь побыть. До лета или еще год. Это мое мнение.

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Ну а третий – Бущан. Или Забарный. Илья в свое время попал в правильное место. Пошло. В него поверили, дали возможность, и он ею воспользовался. Молодец", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Pressing.

Напомним, Динамо сегодня полетело на сбор в Испанию. Цыганков и Шапаренко отправились вместе с командой, а Забарный и Попов пропустят первый этап подготовки: Денис продолжает реабилитацию после травмы, а Илья борется с коронавирусом.

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