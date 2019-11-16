Попов назвал причины поражения сборной Украины U-21 от Дании

Защитник киевского Динамо и молодежной сборной Украины Денис Попов прокомментировал поражение "сине-желтых" от команды Дании 2:3.

"Я не считаю, что датчане преобладали над нами по антропометрическим данным, и это сказалось на старте матча. Просто надо было сыграть в дебюте надежнее и взвешеннее. А то, что мы можем не только играть с лидером нашей группы на равных, но и забивать, мы доказали во втором тайме.

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Нас скорее выбил из колеи быстрый гол датчан. Мы пришли в себя только после перерыва и, как ни странно, поверили в то, что еще не все потеряно, когда счет стал 0:3. Пожалуй, и гости мысленно уже считали, что победа у них в кармане, и несколько расслабились. Жаль, что мы их за это не наказали.

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В первом тайме нам не хватало концентрации. Это и привело к пропущенным голам. К тому же датчане, к сожалению, ошибок не прощали. Впрочем, ничего страшного не произошло, у нас еще есть возможность наверстать упущенное. А то, что мы будем биться до конца, – гарантирую", – цитирует Попова официальный сайт УАФ.

Напомним, вчера во Львове сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3. После четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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