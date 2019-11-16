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Попов назвал причины поражения сборной Украины U-21 от Дании

13:09 142 Читати українською
Попов назвал причины поражения сборной Украины U-21 от Дании
Денис Попов / УАФ

Защитник киевского Динамо и молодежной сборной Украины Денис Попов прокомментировал поражение "сине-желтых" от команды Дании 2:3.

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

"Я не считаю, что датчане преобладали над нами по антропометрическим данным, и это сказалось на старте матча. Просто надо было сыграть в дебюте надежнее и взвешеннее. А то, что мы можем не только играть с лидером нашей группы на равных, но и забивать, мы доказали во втором тайме.

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Нас скорее выбил из колеи быстрый гол датчан. Мы пришли в себя только после перерыва и, как ни странно, поверили в то, что еще не все потеряно, когда счет стал 0:3. Пожалуй, и гости мысленно уже считали, что победа у них в кармане, и несколько расслабились. Жаль, что мы их за это не наказали.

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В первом тайме нам не хватало концентрации. Это и привело к пропущенным голам. К тому же датчане, к сожалению, ошибок не прощали. Впрочем, ничего страшного не произошло, у нас еще есть возможность наверстать упущенное. А то, что мы будем биться до конца, – гарантирую", – цитирует Попова официальный сайт УАФ.

Напомним, вчера во Львове сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3. После четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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