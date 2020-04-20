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Попов назвал идеальный чемпионат для молодых футболистов

17:52 13 Читати українською
Попов назвал идеальный чемпионат для молодых футболистов
Денис Попов / Фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал, где хотел бы поиграть в будущем.

"Хочу в первую очередь закрепиться в Динамо. Для меня этот клуб очень важный, очень люблю его. Хочу выиграть максимальное количество трофеев. А уже потом попробовать себя в более сильном чемпионате.

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В Испании? Не знаю, там в основном трудно молодым футболистам. Это не только Лунин говорил, были и другие примеры. Мне кажется, лучший чемпионат – Бельгия. Он идеален для молодых футболистов. Как трамплин. Поехать, попробовать. Если получится, идти дальше и дальше. Хочется всего попробовать в жизни. А сидеть в теплой ванне в Киеве – тоже не очень хорошо. Не будет никакого прогресса. Нужно всегда держать себя в тонусе", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019 г. в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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Видеоновости Испания Бельгия Андрей Лунин Андрей Лунин Денис Попов Денис Попов Ла Лига
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