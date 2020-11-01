Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал о самом авторитетном специалисте в своей игровой карьере.

"Мне нужен тренер, который может встряхнуть. Александр Васильевич Петраков идеально выбирал момент и нас так тряс конкретно.

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Сразу приходит осознание того, где мы находимся, с какой командой играем, что вообще делать нужно", – признался центрбек в эфире программы Auto Гол.

Напомним, что Денис Попов в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира в прошлом году. Александр Петраков был главным тренером этой команды.

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