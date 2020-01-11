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Попов начнет сборы с опозданием – у защитника Динамо проблемы со здоровьем

11 января 14:34 236 Читати українською
Попов начнет сборы с опозданием – у защитника Динамо проблемы со здоровьем
Денис Попов / Фото з відкритих джерел

Динамо начнет турецкий сбор в неполном составе.

Защитник киевского Динамо Денис Попов пропустит начало сбора своей команды, который планируется провести в Турции, сообщает Футбол NEWS.

Динамовцы вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым сбором

20-летний чемпион мира имеет определенные проблемы со здоровьем, поэтому команда начнет подготовку ко второй части сезона без него. Однако в клубе надеются, что футболист присоединится к одноклубникам уже по ходу сбора.

Напомним, Попов дебютировал за первую команду Динамо в апреле 2019 года. В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за "бело-синих" в 10 матчах и забил 2 гола.

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