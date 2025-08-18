В британских СМИ появилась информация о возможном трансфере центрбека киевского Динамо Дениса Попова. Как сообщает ресурс WD18, защитник может перебраться в английский Уотфорд, который выступает в Чемпионшипе.

В сообщениях подчеркивается, что 26-летний футболист по своему стилю "идеально подходит для Чемпионшипа" – с акцентом на его физические данные и жесткую манеру игры.

Денис Попов является воспитанником Динамо. На его счету – 141 матч за киевский клуб и 3 поединка в составе национальной сборной Украины. Контракт футболиста с "бело-синими" действует до лета 2026 года.

Отметим, что в составе Уотфорда выступает другой украинец – Кристиан Шевченко, который недавно подписал профессиональное соглашение с клубом.

