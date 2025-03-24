Трабзонспор следит за Денисом Поповым и планирует сделать предложение уже летом.

Турецкий клуб серьезно заинтересован в подписании Дениса Попова. 26-летний защитник Динамо входит в список потенциальных новичков команды, а руководство клуба планирует активизировать переговоры во время летнего трансферного окна.

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Попов имеет контракт с Динамо до лета 2026 года, но он не против попробовать силы за пределами Украины. Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке внимательно изучает кандидатуру защитника и в ближайшее время обсудит этот трансфер с руководством клуба, сообщает издание Fotomac.

Напомним, что в составе Трабзонспора уже играют украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсен Батагов.

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