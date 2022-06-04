"Команда чувствует себя хорошо как в эмоциональном плане, так и в физическом, потому что было время на восстановление. Думаю, что подойдем к игре с Уэльсом в оптимальном состоянии.

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Я чувствую себя неплохо, восстановился. Буду очень рад, если получится помочь сборной.

Желание у нас максимальное. Не знаю, как назвать правильно предстоящий матч с Уэльсом. Может быть, игрой всей жизни. У нас была теория, мы просматривали соперника и наигрывали комбинации, предложенные тренерским штабом", – сказал Попов в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, Денис не попал в заявку на поединок против Шотландии – защитник длительное время восстанавливался после повреждения ахиллова сухожилия.

Финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня – в воскресенье "сине-желтые" сойдутся в "матче жизни" с Уэльсом. Начало встречи в 19:00.

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