Попов: Как агент я был бы рад подписать хорошего игрока для Динамо

Экс-защитник Динамо Горан Попов поделился мыслями относительно возможного сотрудничества с киевским клубом – недавно македонец начал агентскую деятельность.

"Я остаюсь в хороших отношениях со всеми, поэтому все со мной здороваются, и я надеюсь, что это не последний раз, когда мы увиделись.

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Надеюсь, каждый год, когда Динамо будет на сборах в Турции или Испании, я буду приезжать в гости и с радостью видеть этих людей. Также планирую пообщаться с Алексеем Михайличенко. Сейчас, как футбольный агент, был бы очень рад помочь подписать хорошего игрока для Динамо", – рассказал Попов в интервью клубному сайту киевлян.

Напомним, македонец сыграл за Динамо 32 матча, в которых отметился двумя голами.

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