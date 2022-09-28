Голкипер Руслан Нещерет, защитник Денис Попов и форвард Владислав Кулач возобновили тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт Динамо .

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Все они прибыли вместе с партнерами во Львов, где принимают участие в подготовке к предстоящим поединкам украинской Премьер-лиги (в частности, против Миная 2 октября) и Лиги Европы.

Напомним, Попов травмировал плечо в конце августа в матче против СК Днепр-1 (0:3), Нещерету в начале сентября во второй раз за год диагностировали перелом носа. Кулач не играл из-за травмы с декабря 2021-го.