"Быть в сборной, находится в этой атмосфере, быть в команде – вот это важно. На футбольном поле все видно, так что есть кому вызывать, выбирать и ставить играть. Я общаюсь с ребятами, с Колей Шапаренко. Он рассказывал много чего.

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Хочется туда приехать, но не просто приехать, а и помочь, продемонстрировать свои лучшие качества. Но это такая непредсказуемая жизнь. Нужно быть ко всему готовым. Приятно, что был в списке, все хорошо, но потом за секунду все. Я мыслями уже был там, хотел играть, тренироваться, познакомится с ребятами.

Это мечта каждого футболиста, особенно молодого. Ребята поехали, говорили, что им все нравится, все хорошо. Это мечта", – сказал Попов в интервью FootballHub.

Заметим, Денис не поехал на ноябрьский сбор Украины из-за коронавируса, хотя и был в списке Андрея Шевченко. Попов еще не дебютировал за "сине-желтых" в составе главной команды, но регулярно выступал в юношеских и молодежных сборных.

К слову, уже сегодня, 11 ноября, Украина встретится с Польшей на стадионе в Хожуве. Начало в 21:45.

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