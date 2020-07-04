Попов: Для Динамо матч против Шахтера – как красная тряпка для быка

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о принципиальности матчей против Шахтера для киевского клуба.

"Чувствую себя отлично, надеюсь, скоро приступлю к более сложной работы. Вот-вот должен начать тренировки. Сейчас все сконцентрированы, настроены на матч. Обычная атмосфера, ребята заряжены как обычно. Матч с Шахтером – как красная тряпка для быка. Побеждать Шахтер – двойное, тройное удовольствие.

Мораес рассказал, почему игроки Динамо не пожали ему руку в матче за Суперкубок Украины-2018 – шокирующая причина

Перед финалом Кубка Украины никто себя беречь не будет. Фаны на трибунах? Насколько я знаю, не очень хорошая ситуация с коронавируса в Киеве, Харькове... Мы играем ради болельщиков, но, думаю, нужно поберечь себя сейчас", – поделился Попов в комментарии официальному YouTube-каналу Динамо.

Напомним, защитник пропускает поединок против Шахтера из-за повреждения. В текущем сезоне Денис провел 20 поединков в составе Динамо, записав в свой актив 2 гола.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?