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Попов: Для Динамо матч против Шахтера – как красная тряпка для быка

4 июля 20:10 - Читати українською
Попов: Для Динамо матч против Шахтера – как красная тряпка для быка
Денис Попов / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о принципиальности матчей против Шахтера для киевского клуба.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Чувствую себя отлично, надеюсь, скоро приступлю к более сложной работы. Вот-вот должен начать тренировки. Сейчас все сконцентрированы, настроены на матч. Обычная атмосфера, ребята заряжены как обычно. Матч с Шахтером – как красная тряпка для быка. Побеждать Шахтер – двойное, тройное удовольствие.

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Перед финалом Кубка Украины никто себя беречь не будет. Фаны на трибунах? Насколько я знаю, не очень хорошая ситуация с коронавируса в Киеве, Харькове... Мы играем ради болельщиков, но, думаю, нужно поберечь себя сейчас", – поделился Попов в комментарии официальному YouTube-каналу Динамо.

Напомним, защитник пропускает поединок против Шахтера из-за повреждения. В текущем сезоне Денис провел 20 поединков в составе Динамо, записав в свой актив 2 гола.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Денис Денис Попов
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