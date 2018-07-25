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Попов: Динамо должно проходить Славию

00:11 5 Читати українською
Попов: Динамо должно проходить Славию
Сергей Попов / фото из соцсетей

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Сергей Попов поделился ожиданиями от противостояния Динамо и Славии в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

"Если смотреть по европейскому авторитету, то Динамо является фаворитом в противостоянии со Славией. Скажу больше, если у команды Александра Хацкевича не будет кадровых проблем, то "бело-синие" должны проходить своего оппонента.

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На руку Динамо также игра с Шахтером перед этими поединками с чехами. Шахтер – это самый сильный соперник для Динамо на внутренней арене.

Подобных матчей на уровне чемпионата у киевлян немного. Только в таких поединках можно увидеть свои минусы, которые в последующих матчах можно исправить", – цитирует Попова Команда №1.

Напомним, встреча Славия – Динамо пройдет 7 августа. Ответный матч состоится в Киеве 14 августа.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

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