Попов: Динамо должно проходить Славию

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Сергей Попов поделился ожиданиями от противостояния Динамо и Славии в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

"Если смотреть по европейскому авторитету, то Динамо является фаворитом в противостоянии со Славией. Скажу больше, если у команды Александра Хацкевича не будет кадровых проблем, то "бело-синие" должны проходить своего оппонента.

Славия – Динамо: стало известно время начала матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19

На руку Динамо также игра с Шахтером перед этими поединками с чехами. Шахтер – это самый сильный соперник для Динамо на внутренней арене.

Подобных матчей на уровне чемпионата у киевлян немного. Только в таких поединках можно увидеть свои минусы, которые в последующих матчах можно исправить", – цитирует Попова Команда №1.

Напомним, встреча Славия – Динамо пройдет 7 августа. Ответный матч состоится в Киеве 14 августа.