Защитник Динамо Денис Попов может сыграть в матче 20-го тура чемпионата Украины против Александрии.

Мирча Луческу не смог рассчитывать на Попова в товарищеской встрече против Динамо Бухарест из-за простуды футболиста, сообщает meta-ratings.

Динамо пересматривало соперника сборной Украины – на игрока претендуют клубы АПЛ

Впрочем, Денис уже в ближайшее время вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу против Александрии, который запланирован на 4 апреля.

К слову, Попов провел 18 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола.

Динамо Киев уверенно обыграло Динамо Бухарест: голы Леднева и Клейтона, Луческу верит в молодежь, которая вершит разгром