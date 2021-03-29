Попов близок к возвращению на поле – СМИ объяснило, почему защитник пропустил товарищеский поединок Динамо
15:09 - Читати українською
Защитник Динамо Денис Попов может сыграть в матче 20-го тура чемпионата Украины против Александрии.
Мирча Луческу не смог рассчитывать на Попова в товарищеской встрече против Динамо Бухарест из-за простуды футболиста, сообщает meta-ratings.
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Впрочем, Денис уже в ближайшее время вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу против Александрии, который запланирован на 4 апреля.
К слову, Попов провел 18 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола.
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