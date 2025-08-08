– Как команда психологически отреагировала на поражение от Пафоса? Возможно, был какой-то разговор в раздевалке?

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение

– Нет, разговора не было. Конечно, проигрывать не так хорошо, как выигрывать, но Кабаев правильно сказал, что складывается раунд из двух игр. Поэтому у нас есть шанс, мы будем готовиться и пытаться пройти этот раунд.

– Что говорил главный тренер? Что не получилось в том матче у Динамо?

– Мы не разбирали эту игру, готовились уже к следующей. Такой график сейчас начинается насыщенный, поэтому приходится быстро забывать игры, которые уже сыграл, и готовиться к следующим. Потому что два турнира важные, и нужно достигать результата, – цитирует Попова УПЛ ТВ.

Напомним, что Динамо в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов уступило кипрскому Пафосу (0:1). Ответный матч состоится 12 августа.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо