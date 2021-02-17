"Безусловно, лучшим подарком для меня будет достичь положительный результат (Денису сегодня, 17 февраля, исполнилось 22 года – прим. Футбол 24). Мы настраиваемся очень серьезно и ответственно. Обе команды будут находиться в одинаковых условиях. Нельзя сказать, что для кого-то погодные условия хуже или лучше.

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Буду ли я опекать Баса Доста? Тренеры нам скажут во время установки. Так, он опасен игрок. Высокий, хорошо играет головой. Посмотрим, что тренер скажет, то и буду выполнять.

Или мотивировать игроков присутствие болельщиков? Насколько мне известно, это решение еще окончательно не утверждено. Конечно, если пустят, это будет огромный плюс для нас – играть у себя дома с болельщиками. Они – наш 12-й игрок, они предоставляют нам дополнительные силы. Мы играем для них.

Погодные условия? Они сейчас не самые лучшие. Но мы стараемся выходить из положения. На тренировках работаем интенсивно, чтобы поддерживать свой тонус, свои физические качества. Так, холодно, но у нас нет выбора. Уже возобновился чемпионат. Нам нужна победа в каждом матче. Поэтому мы стараемся выжимать максимум даже при таких погодных условиях", – цитирует Попова официальный сайт "бело-синих".

Заметим, матч Динамо – Брюгге начнется 18 февраля в 17:00 на НСК Олимпийский. Ответный матч в Бельгии пройдет 25 числа.

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