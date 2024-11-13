"Если сравнить Карпаты и Рух, то в Рухе сегодня играют 95% ребят из западных регионов. У Карпат, если не ошибаюсь, вообще 2 или 3 человека являются воспитанниками львовского футбола. У каждого свой путь.

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Я в каком-то интервью говорил, что мы сейчас очень говорим о тех воспитанниках. Но я работал в школе Карпат, я очень благодарен "зелено-белым" за возможность работать с теми детьми. Я работал в школе Карпат с 2012 года. Всегда были хорошие поколения футболистов. Всегда кричали: "Мы будем наших футболистов развивать". Приходило время, 18 лет – покупали других футболистов, легионеров.

Были 1996-го, 1997-го годов – прекрасные футболисты. Швед тогда заиграл, Гуцуляк, Кравец. Некоторые вообще не получили своего шанса. 2000-й, 2001-й, 2002-й – тоже прекрасные годы. Тогда уже, правда, Карпаты разлетались. Тоже никто не получил своего шанса.

У Руха никто никого не покупал. Был риск, но мы доверили играть этим футболистам и они в прошлом году заняли 6-е место. С легионерами боролись за вылет. Неужели не лучше своим ребятам дать шанс? В прошлом году мы завершили чемпионат украинцами. Заняли 6-е место. В позапрошлом году у нас были легионеры. Мы еле остались в УПЛ", – сказал Пономарев в комментарии YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, в текущем сезоне Карпаты и Рух дважды встречались между собой. В рамках УПЛ "зелено-белые" одолели принципиального соперника, в свою очередь в Кубке Украины "желто-черные" взяли реванш, выбив "львов" из дальнейшего розыгрыша турнира.

Рух завдячує йому усім, або Створювати тиск на Пономарьова – зовсім неправильно