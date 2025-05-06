Пономарев получил сенсационную возможность возглавить европейский клуб с украинцами –команда имеет серьезные проблемы
Главный тренер Руха Виталий Пономарев может продолжить карьеру за рубежом.
Как стало известно Футбол 24, Лехия рассматривает возможность назначения Виталия Пономарева на должность главного тренера.
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Клуб доволен игрой пяти украинских футболистов, выступающих в команде, и хочет продолжить этот вектор селекции. Пономарев, который имеет опыт работы с молодыми талантами и хорошо знаком с возможностями украинских игроков, стал главным кандидатом на должность наставника. Его контракт с Рухом действует до конца сезона, и это совпадает со сроками контракта нынешнего тренера Лехии Джона Карвера.
Однако, клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями: комитет по лицензированию Польского футбольного союза принял решение отказать Лехии в лицензии из-за невыполнения финансовых требований. Клуб уже решил обжаловать это решение, а городские власти Гданьска пообещали оказать финансовую поддержку в размере 10 млн злотых для решения проблем.
Напомним, что за Лехию выступают 5 украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, нападающий Богдан Вьюнник, вингер Максим Хлань, опорник Иван Желизко и хавбек Антон Царенко.
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