Как стало известно Футбол 24, Лехия рассматривает возможность назначения Виталия Пономарева на должность главного тренера.

Клуб украинцев в Польше потерял лицензирование – команде не разрешили выступать в следующем сезоне Экстраклясы

Клуб доволен игрой пяти украинских футболистов, выступающих в команде, и хочет продолжить этот вектор селекции. Пономарев, который имеет опыт работы с молодыми талантами и хорошо знаком с возможностями украинских игроков, стал главным кандидатом на должность наставника. Его контракт с Рухом действует до конца сезона, и это совпадает со сроками контракта нынешнего тренера Лехии Джона Карвера.

Однако, клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями: комитет по лицензированию Польского футбольного союза принял решение отказать Лехии в лицензии из-за невыполнения финансовых требований. Клуб уже решил обжаловать это решение, а городские власти Гданьска пообещали оказать финансовую поддержку в размере 10 млн злотых для решения проблем.

Напомним, что за Лехию выступают 5 украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, нападающий Богдан Вьюнник, вингер Максим Хлань, опорник Иван Желизко и хавбек Антон Царенко.

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