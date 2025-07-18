Пономарев официально переманил в ЛНЗ голкипера сборной Украины
18 июля 20:12 - Читати українською
Виталий Пономарев продолжает забирать в ЛНЗ своих бывших подопечных.
ЛНЗ продолжает усиливать состав и подписав нового голкипера – Дмитрия Ледвия, сообщает пресс-служба клуба.
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21-летний воспитанник львовского футбола ранее выступал за Рух, где провел 58 поединков, из которых 20 завершил без пропущенных мячей. Также Ледвий имеет опыт выступлений в юношеских сборных Украины.
Напомним, что Дмитрий присоединился к команде, которую возглавляет Виталий Пономарев – бывший главный тренер Руха.
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