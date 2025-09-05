Пономарев официально переманил в ЛНЗ еще одного игрока Руха
Полузащитник Руха Евгений Пастух перебрался в ЛНЗ.
ЛНЗ официально объявил о трансфере полузащитника Руха Евгения Пастуха.
21-летний игрок станет очередным футболистом, который повторил маршрут из Львова в Черкассы за бывшим главным тренером Руха Виталием Пономаревым, который теперь возглавляет ЛНЗ.
За первую команду "желто-черных" Евгений Пастух провел 58 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и сделав четыре ассиста.
