"Якобы то ищут, то не ищут. Любой тренер, который приезжает на матчи – условно, Владимир Езерский сейчас приехал, сразу начались слухи, что с ним проводятся переговоры. Команда в полуфинале Кубка, команда будет бороться за выход в УПЛ, хотя кто-то там говорил, что это план будущего сезона.

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Из свободных агентов? Я думаю, что, возможно, они появятся после этого сезона в УПЛ. Я слышал конкретно, что присматриваются к Виталию Пономареву, учитывая, что этот сезон может быть у Пономарева последним в Рухе.

Кстати, были какие-то слухи, что Пономарев якобы сейчас может уйти в отставку. С того, что я знаю, у Григория Козловского была встреча с командой, где он поддержал команду. Пономаревым интересовались также из Польши. По моей информации, клуб Заглембе рассматривал его в своем мидл-листе", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, Виталий Пономарев тренирует Рух с марта 2023 года. Сейчас львовская команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 26-ю очками. Буковина, которая недавно вышла в полуфинал Кубка Украины, находится на 7-ой позиции чемпионской группы Первой лиги.

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