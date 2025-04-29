Несмотря на то, что юношеская команда Динамо прекратила свои выступления в Юношеской лиге УЕФА еще в 1/16 финала, уступив Аталанте (3:3, 6:7 в серии пенальти), форвард киевлян стал лучшим бомбардиром турнира.

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19-летний нападающий за 5 матчей забил 8 голов, из них 1 с пенальти. Первое место в бомбардирском зачете динамовец разделил с форвардом ПСЖ Мамаду Сангаре и нападающим Зальцбурга Филлипом Фергунигом.

Напомним, Матвей Пономаренко дважды отличился в воротах словенского Марибора, трижды забил косовском 2 Коррик в домашнем матче и дважды в выездном. Еще однажды Пономаренко отличился в воротах Аталанты.

К слову, этом сезоне Пономаренко провел 5 матчей за первую команду Динамо и забил 1 гол. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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