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Пономарь стал игроком Волыни

10:12 54 Читати українською
Пономарь стал игроком Волыни
Виталий Пономарь / ФК Александрия

Бывший нападающий Александрии Виталий Пономарь перебрался в луцкую Волынь.

Волыняне усилились опытным форвардом, сообщает Footboom.

УПЛ объявила официальный формат чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22

По информации издания, Пономарь уже подписал контракт с лучанами. Соглашение рассчитано на 2 года. Вскоре Волынь официально представит экс-нападающего Александрии.

В сезоне 2018/19 Виталий Пономарь провел 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Ранее он защищал цвета луганского Коммуннальника, Шахтера-3, Полтавы, свердловского Шахтера и Украгрокома.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Первая лига Виталий Пономарь Виталий Пономарь Волынь Волынь Александрия Александрия
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