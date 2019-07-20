Пономарь стал игроком Волыни

Бывший нападающий Александрии Виталий Пономарь перебрался в луцкую Волынь.

Волыняне усилились опытным форвардом, сообщает Footboom.

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По информации издания, Пономарь уже подписал контракт с лучанами. Соглашение рассчитано на 2 года. Вскоре Волынь официально представит экс-нападающего Александрии.

В сезоне 2018/19 Виталий Пономарь провел 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Ранее он защищал цвета луганского Коммуннальника, Шахтера-3, Полтавы, свердловского Шахтера и Украгрокома.