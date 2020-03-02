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Пономарь продолжит карьеру в чемпионате Грузии

14:29 48 Читати українською
Пономарь продолжит карьеру в чемпионате Грузии
Виталий Пономарь / фото ФК Александрия

Бывший форвард Александрии и Волыни Виталий Пономарь стал игроком Торпедо Кутаиси.

Пономарь прошел медосмотр и уже подписал соглашение с Торпедо Кутаиси, сообщает официальный Instagram грузинского клуба.

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Отметим, что украинец с зимы 2020 года находится в статусе свободного агента после разрыва соглашения. Пономарь становился бронзовым призером УПЛ вместе с Александрией, а последним клубом нападающего была Волынь.

К слову, новый сезон чемпионата Грузии начался только на этих выходных. Торпедо Кутаиси уступил 0:2 и занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

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