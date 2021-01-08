Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от уровня игры Килиана Мбаппе в матче против Сент-Этьена (1:1).

"Конечно, я доволен игрой Мбаппе, но ему нужно прибавлять. Убежден, что он хочет забивать, играть лучше и побеждать. Понятно, почему он разочарован.

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Всем нужно добавлять, команде в целом нужно увеличивать обороты", – цитирует Почеттино Marca.

Напомним, поединок против Сент-Этьена (1:1) был дебютным для аргентинского специалиста во главе главного тренера ПСЖ. После 18-ти туров Лиги 1 парижане расположились на второй строчке, отставая от Лиона на три очка.

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