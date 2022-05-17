Ювентусу приписывают интерес к Полю Погба. Француз на правах свободного агента может вернуться в Турин. Однако главный тренер Юве открещивается от трансфера.

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"Погба? Кто такой Погба? Понятия не имею, кто это. Это такое английское слово? – с улыбкой сказал Макс Аллегри в комментарии DAZN. – Я уже забыл за Погба. Это было очень-очень давно".

Погба работал с Аллегри в Ювентусе в 2014-16 годах. Тогда они принесли "Старой Синьоре" два скудетто и дошли до финала ЛЧ-2015, где проиграли Барселоне.

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