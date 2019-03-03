"Понимали, куда едем", – Бабич прокомментировал ничью с Александрией

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничью с Александрией в матче 20 тура УПЛ.

"Мы понимали, куда мы едем, против кого будем играть. Ребята до конца выполняли задачу, мы не играли на ничью, играли в свой футбол, хотели добыть положительный результат. Игра складывалась по хорошему для нас сценарию, в конце игры хотели развить успех. Второй гол игру успокоил бы.

Александрия – Мариуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча​​​​​​​

Пропустили гол, но я не хочу, чтобы ребята расстраивались. Мы понимаем силу соперника. Главное, что ребята до конца выполняли установку", – сказал Бабич программе Тур ONLINE.