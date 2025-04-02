– Принципиально было здесь победить, потому что мы очень долго здесь не можем уже победить, именно в чемпионате. Я думаю, что это была очень принципиальная для нас игра и очень важная победа.

Выход Пушича и Ко в полуфинал Кубка Украины в видеообзоре матча Александрия – Шахтер

– Чего не хватило Шахтеру, чтобы забить в основное время?

– Не хватило, наверное, больше агрессии в третьей фазе. больше доминации, которой мы хотим. И противник соперника. Это хорошая команда, которая дает каждой команде бой и играет с Шахтером с Динамо на равных.

– Думали ли вы перед матчем о том, что именно в этом противостоянии будет дополнительное время?

– Конечно, это Кубок Украины, и каждая ошибка стоит очень дорого. Наверное, боялись команды этого, потому что основное время заканчивается 90-95 минут, и есть еще дополнительное время. Понимали, что это может быть и, конечно, готовились к этому также.

– Какие лично у тебя есть выводы после этого противостояния?

– Всех с победой поздравляю, вывод один: то, что мы идем дальше, в полуфинал Кубка. Это наша цель, это наша задача, и мы будем делать все, чтобы еще раз добыть Кубок Украины, – сказал Бондарь в комментарии для пресс-службы Шахтера.

К слову, "горняки" в последний раз побеждали Александрию на их поле в декабре 2021 года (2:1).

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, Дожав Александрию в овертаймах