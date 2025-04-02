"Понимали, что может быть дополнительное время": защитник Шахтера оценил силу Александрии после кубкового матча
Центрбек Шахтера Валерий Бондарь поделился мыслями после победы над Александрией (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины.
– Принципиально было здесь победить, потому что мы очень долго здесь не можем уже победить, именно в чемпионате. Я думаю, что это была очень принципиальная для нас игра и очень важная победа.
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– Чего не хватило Шахтеру, чтобы забить в основное время?
– Не хватило, наверное, больше агрессии в третьей фазе. больше доминации, которой мы хотим. И противник соперника. Это хорошая команда, которая дает каждой команде бой и играет с Шахтером с Динамо на равных.
– Думали ли вы перед матчем о том, что именно в этом противостоянии будет дополнительное время?
– Конечно, это Кубок Украины, и каждая ошибка стоит очень дорого. Наверное, боялись команды этого, потому что основное время заканчивается 90-95 минут, и есть еще дополнительное время. Понимали, что это может быть и, конечно, готовились к этому также.
– Какие лично у тебя есть выводы после этого противостояния?
– Всех с победой поздравляю, вывод один: то, что мы идем дальше, в полуфинал Кубка. Это наша цель, это наша задача, и мы будем делать все, чтобы еще раз добыть Кубок Украины, – сказал Бондарь в комментарии для пресс-службы Шахтера.
К слову, "горняки" в последний раз побеждали Александрию на их поле в декабре 2021 года (2:1).
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