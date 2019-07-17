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"Понимал их в одном", – Вернидуб – об украинских игроках, которые едут в Россию

08:26 26 Читати українською
"Понимал их в одном", – Вернидуб – об украинских игроках, которые едут в Россию
Юрий Вернидуб / Заря

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб поделился своими мыслями относительно украинских футболистов, которые едут играть в чемпионат России.

"Мои чувства, когда украинский футболист едет в Россию? Сложно передать. У нас из Зари тоже ехали ребята. Я просто их не понимал.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию чемпионата мира

Понимал их в одном – короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами и, прежде всего, должно быть мышление, сердце и понимание той ситуации, которая сложилась.

Бежать за деньгами, бросая все... они же должны понимать, что отрекаются от сборной", – передает слова Юрия Вернидуба Xsport.ua.

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Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Украинцы за рубежом Заря Заря Россия
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