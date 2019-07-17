"Понимал их в одном", – Вернидуб – об украинских игроках, которые едут в Россию

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб поделился своими мыслями относительно украинских футболистов, которые едут играть в чемпионат России.

"Мои чувства, когда украинский футболист едет в Россию? Сложно передать. У нас из Зари тоже ехали ребята. Я просто их не понимал.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию чемпионата мира

Понимал их в одном – короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами и, прежде всего, должно быть мышление, сердце и понимание той ситуации, которая сложилась.

Бежать за деньгами, бросая все... они же должны понимать, что отрекаются от сборной", – передает слова Юрия Вернидуба Xsport.ua.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали