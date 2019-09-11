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Понимаю Санжара с полуслова, нравится его стиль игры, – Вакуленко

13:26 36 Читати українською
Понимаю Санжара с полуслова, нравится его стиль игры, – Вакуленко
Сергей Вакуленко / фото: ФК Карпаты

Защитник Карпат Сергей Вакуленко рассказал о сотрудничестве с новым главным тренером Романом Санжаром и подготовке к матчу 7-го тура УПЛ против Ворсклы.

 

"У нас хорошие рабочие отношения с Романом Санжаром. Еще в составе Олимпика я понимал его футбол, мне нравится его видение и стиль игры. Санжар любит боевых и агрессивных футболистов, с большим желанием и самоотдачей.

Карпаты в дебютном матче Санжара одержали победу над участником группового этапа Лиги Европы

Поскольку мы уже ранее работали, то сейчас понимаем друг друга с полуслова. Атмосфера в команде позитивная, ждем сборников. Травмированные игроки уже восстановились, так что тренируемся в полном составе.

К Ворскле готовимся в обычном режиме, посмотрим последние матчи соперника, изучим их слабые и сильные стороны", – рассказал Вакуленко в комментарии официальному сайту Карпат.

Отметим, что Карпаты встретится с Ворсклой 14 сентября в матче 7-го тура УПЛ.

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Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Карпаты - Ворскла
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