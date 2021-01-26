"Понятно, что если люди знают меня только благодаря футболу, то они подумают, что я один из самых ненавистных игроков. Таков мой стиль игры, и именно он сделал меня тем игроком, которым я есть сегодня. Именно благодаря этому я нахожусь здесь.

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Остальные знают, какой я человек. Я очень скромный и ценю все то, что есть в моей жизни. Игрок Жорди никак не связан с человеком Жорди или Жорди как партнером по команде. Да, я действительно жестко играю. Понимаю, почему люди, которые меня не знают, могут меня ненавидеть", – цитирует Альбу издание Goal.

Напомним, Жорди перешел в Барселону из Валенсии летом 2012 года за 14 млн евро. В текущем сезоне провел за "блаугранас" 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 25 млн евро.

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