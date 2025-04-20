"Мне не поступало никаких предложений в течение всего года, они просто приняли решение. Конечно, я был немного удивлен, но мне просто нужно это принять.

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Честно говоря, я все еще думаю, что могу выступать на этом уровне, который я показываю. Но я понимаю, что клубы должны принимать решения. Я чувствую, что мне еще многое предстоит сделать. Конечно, я знаю, что мне уже не 25, но я все еще чувствую, что могу выполнять свою работу

Я открыт для всего. Я должен смотреть на всю картину целиком. Я смотрю на спорт, семью, на все вместе, на то, что имеет наибольший смысл для меня и моей семьи. Мне нравится играть в футбол. Мне нравится соревноваться. Это то, что я чувствую, поэтому я не могу сказать, что хочу завершить карьеру", – цитирует де Брюйне ВВС.

Кевин перешел в Сити из Вольфсбурга в 2015 году и выиграл 16 трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов в 2023 году.

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