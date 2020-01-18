Понде эмоционально попрощался с Карпатами

Португальский нападающий Кристиан Понде, который вчера разорвал контракт с львовскими Карпатами, откровенно высказался о своей бывшей команде.

"Оставляю Карпаты с чувством позитива от работы. Здесь я имел возможность демонстрировать футбол хорошего уровня. Когда я только приехал во Львов – это был один из самых сложных моментов в моей жизни, поскольку я оставил родную страну. Это изменение в футбольном плане, быту и привычках. Здесь я получил опыт, стал лучше в футбольном и жизненном аспектах.

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О Карпатах у меня останутся прекрасные воспоминания, особенно о фанатах, которые, на мой взгляд, являются одними из лучших в Украине. Также я хорошо запомнил последние две игры прошлого сезона, когда нам противостояла Волынь. Это были поединки с большим количеством эмоций и мы обязаны были побеждать, чтобы остаться в Премьер-лиге.

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Я буду очень скучать по своим партнерами по команде. Во Львове я провел прекрасное время, ведь защищал честь исторического украинского клуба. На прощание хочу пожелать только побед и успехов моей команде. Надеюсь, что Карпаты снова смогут достигать больших успехов так, как они это неоднократно делали в прошлом", – сказал Понд в комментарии официальному сайту клуба.

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Напомним, вчера, 17 января, стороны договорились о прекращении действия контракта по обоюдному согласию. С сентября 2018 г. Понде успел сыграть за Карпаты 38 матчей и забить 9 голов.

Уход форварда из клуба связан с серьезным кризисом, который переживают Карпаты: команда ушла на зимний перерыв в УПЛ на последнем месте турнирной таблицы, а игроки уже несколько месяцев не получают заработной платы, в связи с чем объявили бойкот руководству – футболисты отказываются тренироваться до погашения клубом задолженности перед ними. Чтобы как-то стабилизировать финансовую ситуацию, клуб уже попрощался с несколькими игроками и согласился отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем.

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