"Сложнее всего Андрею было, наверное, когда мы уехали из Донецка. Это было тяжело всем, потому что была неопределенность – у нас по-своему, у них по-своему: нет своего поля, нет стадиона, базы, болельщиков, родных мест. Им было очень трудно.

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Но для этого они профессиональные спортсмены. Они должны были собраться и вопреки всему доказать, что не имеет значения – наш стадион или не наш стадион, наш город или чужой. Неважно, они должны выйти и отыграть. И они все это показывают и доказывают, они одни из лучших.

Сложно было и нашей семье в этот период. Я, как обычно, была беременна, на седьмом или восьмом месяце беременности. Это уже третий ребенок был. Мы уехали отдыхать, а домой уже не вернулись – аэропорт разбомбили за нами. Прилетели в Запорожье, поехали к моим родителям, оставили детей у них и успели съездить в Донецк. Мы как раз попали на 2-3 дня перемирия, потому что у школьников были последние звонки или выпускные. Заехали, забрали какие-то вещи, которые влезли в машину и за 2 недели до родов приехали в Киев. Через неделю нашли школу, садик и роддом.

Первый год мне было очень тяжело, я не принимала Киев вообще. Мне он не нравился. Нас здесь не любили. Как любить, когда тебя не любят? Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали". Не знаю, почему было такое предвзятое отношение к нам. Это так обидно, потому что многие приехали и привезли что-то новое в Киев. Многие таланты переехали. Чего вы, места вам мало? Всем хватит, все хорошие и добрые.

Понятно, что всегда тяжело принимать чужих. Менталитет в Донецке несколько иной, чем в Киеве, потому что жизнь в столице быстрее, энергичнее. Но люди ко всему привыкают. Где-то через год я собралась и другими глазами посмотрела на Киев. Сейчас я влюблена в этот город. Мне кажется, что сейчас мы все дружно живем, никто никого не оскорбляет" – сказала Юлия Пятова в программе "КраСавина".

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